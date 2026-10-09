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Palóc André: Nettó veszteség a KATA megduplázása a legkisebb adózók számára

Nemrég Tisza-kormány úgy döntött megduplázza a KATA után fizetendő járulékokat, így a jövőben százezer forintot kell majd fizetnie a kisvállalkozóknak. Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője a Hír TV számára nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a kormánynak az ígéretei betartására kellene inkább koncentrálnia.

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Palóc André a közterhek megemelése kapcsán jelezte, hogy a legkisebb adózók számára ez nettó veszteséget jelent. „Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az a több mint százezer, egészen pontosan a tavaly év végi adatok szerint 138 ezer katás érintett, nekik a KATA adója a duplájára fog növekedni, tehát az ő adójuk a kétszerese lesz. Ez nyilvánvaló nekik egy rendkívüli költség” – fogalmazott a Hír TV számára. 

A képviselő szerint a változás leginkább az olyan vállalkozásokat érinti, mint a fodrászok, műkörmösök, kozmetikusok, masszőrök, akiknek azonban bevételeiket figyelembe véve nem mindegy, hogy ötven vagy százezer forintot fizetnek. 

 

 

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