Palóc André: Nettó veszteség a KATA megduplázása a legkisebb adózók számára

Palóc André a közterhek megemelése kapcsán jelezte, hogy a legkisebb adózók számára ez nettó veszteséget jelent. „Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az a több mint százezer, egészen pontosan a tavaly év végi adatok szerint 138 ezer katás érintett, nekik a KATA adója a duplájára fog növekedni, tehát az ő adójuk a kétszerese lesz. Ez nyilvánvaló nekik egy rendkívüli költség” – fogalmazott a Hír TV számára.

A képviselő szerint a változás leginkább az olyan vállalkozásokat érinti, mint a fodrászok, műkörmösök, kozmetikusok, masszőrök, akiknek azonban bevételeiket figyelembe véve nem mindegy, hogy ötven vagy százezer forintot fizetnek.