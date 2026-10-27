Sikert sikerre halmozott a Fradi Kubatov Gábor vezetése alatt

A Tisza-kormány új összeférhetetlenségi törvénytervezete megtiltaná például Kubatov Gábornak is, hogy a következő négy évben a Fradi elnöke legyen.

Ma választ elnököt a Ferencváros. A 11 jelölt között van Kubatov Gábor is, aki 2011 óta vezeti a zöld-fehér klubot. Pár nappal az FTC közgyűlése előtt azonban megjelent az Országgyűlés honlapján Magyar Péterék tervezete, amellyel még szigorúbban lépnének fel a Fidesz korábbi pártigazgatója és képviselője ellen is.

Korábban csak azt lehetett sejteni, hogy az elnöki posztról szól a tiltás, de kiderült, hogy az érintettek alelnökök és elnökségi tagok sem lehetnek. Mindez a Ferencvárosra lefordítva azt jelenti, hogy Kubatov Gábor még a kilencfős elnökségnek sem lehet a tagja. Így megválasztása esetén az elnökségből is távoznia kellene később.

Kubatov Gábor elnöksége alatt számos területen ért el sikereket a Ferencváros - erről beszélt híradónknak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakértő a Hír TV-nek részletezte, mely területeken ért el eredményeket a sportegyesület.