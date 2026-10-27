Tűzszünet lépett életbe az oroszok által megszállt Oleskiben  

Olechky környékén – az orosz megszállás alatt álló, Ukrajna déli részén fekvő városban – kedd reggel helyi tűzszünet lépett életbe, miután az amerikai first lady, Melania Trump bejelentette a fegyverszünetet, amelyet mindkét fél elfogadott.

A harcok felfüggesztésének célja, hogy humanitárius segélyakciót lehessen végrehajtani az elszigetelt településen, ahol a csapdába esett lakosok már hetek óta élelmiszer- és gyógyszerhiányban szenvednek. Az olecszki fegyverszünet időtartama egyelőre nem tisztázott.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov pénteken kijelentette, hogy a lakosság evakuálása néhány napig ELtarthat. „Megkezdődött a »tűzszünet«, és az ukrán fél betartja vállalásait” – mondta Dmytro Lubinets ukrán emberi jogi megbízott.