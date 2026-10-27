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Botrány Szerbiában: tüntetők rohanták le a tévéstúdiót, a rendőrökre is rátámadtak

Mindezt élőben közvetítette a tv.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Tüntetők törtek be egy szerb magántelevízió, az Informer TV belgrádi szerkesztőségébe, ahol újságírók is tartózkodtak. A tüntetők kiabáltak, skandáltak, és erőszakosan viselkedtek. Mindezt élőben közvetítette a tv. 

A főszerkesztőt, Dragan Vucicevicet megfenyegették, majd pár munkatársával együtt kiráncigálták őket a szerkesztőségből. Az épület előtt folytatódott a botrány. Itt már a rendőrség is megpróbált beavatkozni, a tüntetőkből összeverődött tömeg azonban pirotechnikai eszközökkel dobálta meg az egyenruhásokat, ütötték és lökdösték őket.

A megmozdulás a szerb választások után robbant ki, miután a Diákmozgalom leváltotta Alexander Vucicot.

 

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