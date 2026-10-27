Botrány Szerbiában: tüntetők rohanták le a tévéstúdiót, a rendőrökre is rátámadtak

Tüntetők törtek be egy szerb magántelevízió, az Informer TV belgrádi szerkesztőségébe, ahol újságírók is tartózkodtak. A tüntetők kiabáltak, skandáltak, és erőszakosan viselkedtek. Mindezt élőben közvetítette a tv.

A főszerkesztőt, Dragan Vucicevicet megfenyegették, majd pár munkatársával együtt kiráncigálták őket a szerkesztőségből. Az épület előtt folytatódott a botrány. Itt már a rendőrség is megpróbált beavatkozni, a tüntetőkből összeverődött tömeg azonban pirotechnikai eszközökkel dobálta meg az egyenruhásokat, ütötték és lökdösték őket.

A megmozdulás a szerb választások után robbant ki, miután a Diákmozgalom leváltotta Alexander Vucicot.