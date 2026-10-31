Kiemelt videók

Temetői látogatás előtt erre figyeljen: fontos figyelmeztetést adott ki a katasztrófavédelem

A témában kapcsoltuk Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.

  • Hírek
  • 36 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Vasárnap Mindenszentek ünnepe van, hétfőn pedig halottak napja, ekkor az elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg. Mindenszentek napján a temetőket hagyományosan rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. 

A témában kapcsoltuk Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét. 

 

Továbbiak a témában