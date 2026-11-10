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Engesztelő keresztút szentmise a politikai foglyokért

Orbán Viktor szülei is jelen voltak a Böjte Csaba által celebrált misén.

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  • Frissítve: 3 órája
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Kedden 17 órakor kezdődött az Engesztelő Keresztút szentmise, amit a  politkai foglyokért tartottak a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban, és amit Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrált.

Az októberben tartott hasonló szentmise óta a politikai foglyok listája bővült, Orbán Áronnal, Orbán Viktor testvérével.

Akkor a helyszínre érkezőket különböző kormánypárti sajtótermékek munkatársai is vegzálták, többek között a Kontroll részéről, ők most is megérkeztek.

Vezető politikusok mellett Orbán Viktor szülei is jelen voltak a szentmisén – jelentette tudósítónk, Némethi Botond.

 

 

 

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