Semmilyen személyes felelősségem nincs - mondta Tarr Zoltán

– Elmondtam, nem a mi kompetenciánkba tartozott és tartozik ennek a kérdésnek a kezelése – így hárította el a felelősséget magától Tarr Zoltán. Ő Magyar Péter után már a második kormánytag, aki szerint nem tartoznak felelőséggel a botrány miatt.

Emlékezetes, az ügynökakták megnyitását követően számos esetben kiderült, hogy téves és rossz adatok láttak napvilágot.

– Az ABTL a kormánytól független szervezetként végzi a munkáját. Az is elhangzott, azt is elmondtuk, hogy mi pontosan a folyamat segítése és az ilyen típusú helyzetek kezelése érdekében hoztuk létre ezt a segítő, tanácsadó kísérőtestületet. Tehát a magunk részéről, bár nem tudtunk erről a problémáról, de azt reméljük, hogy ez a kis csapat, ez tud segíteni ennek a kezelésében is – fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Telexnek.