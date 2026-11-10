Megtalálták IV. Béla király elveszett sírját?

Több mint 750 éve hunyt el IV. Béla, akit a tatárjárás után végzett országépítő munkája miatt második honalapítónkként is emlegetünk. A magyar történelem egyik legjelentősebb uralkodójának pontos nyughelye azonban máig ismeretlen.

Egy független kutatócsoport most úgy véli, megtalálhatta a király sírjának helyét Esztergomban, mindössze néhány méterrel a földfelszín alatt. A feltételezést történelmi dokumentumok, családi visszaemlékezések és műszeres vizsgálatok is alátámaszthatják. A kutatás folytatásához azonban további támogatásra van szükség, ezért november 15-én jótékonysági orgonakoncertet rendeznek a váci székesegyházban.

Vajon valóban közel járhatunk IV. Béla király elveszett sírjának megtalálásához? Miért maradhatott évszázadokon keresztül rejtve az uralkodó nyughelye? Erről beszélgettünk Gombkötő Csaba projektvezetővel.