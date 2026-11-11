Önsegítő csoport indult a tiszás ügynökbotrány miatt

Petrányi-Szöőr Anna, pszichológus és jogász megbocsájtásról szóló tréningeket indít. A szakember szerint ugyanis sokan lelki segítségre szorulnak a dokumentumok tartalma miatt. Traumafeldolgozó csoportokat hoz létre, amelyben a résztvevők a saját élményüket, családi történetüket mondhatják el, ezzel egymást segíthetik a megnyugvásban. Petrányi-Szöőr Anna mint fogalmazott: bár Magyar Péterék lelki segélyvonalat hoztak létre, de ez tőlük inkább cinikus lépés volt.

– Neves pszichológus kolléganőkkel tárgyaltam az ügyben, és úgy érzem, hogy nekünk kell önsegítő csoportot indítanunk, hiszen Magyar Péter ugyan felvetette ennek a lehetőségét, de részéről cinizmusnak érzem. Olyan ez, mint amikor egy bántalmazó bántalmazza a párját, majd azt mondja, hogy drágám majd én segítek neked talpra állni. Minket bántalmaztak az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával ennyi év után – mondta el a HírTV-nek Petrányi-Szöőr Anna.