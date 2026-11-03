Több száz jégkrém, sertészsír és bicikli – mindent vitt az abonyi tolvaj

Egy 34 esztendős abonyi férfi került a hatóságok látókörébe, aki számos bolti lopása során nem válogatott, ami a keze együbe került, azt ellopta. Több boli lopást is jelentettek Abonyban és Cegléden, de ezek között eleinte még nem találtak kapcsolódási pontot, Később a nyomozók a kamerafelvételek elemzésével, illetve adatgyűjtéssel jutottak el a férfihoz.

Rengeteg lopás írható a számlájára

Parfümök, kerékpárok, több száz doboz jégkrém – nem sok minden volt biztonságban, ami mozdítható. Az abonyi tolvaj a gyanú szerint szinte mindent vitt, ami a keze ügyébe került, a zsákmánylistáján pedig egészen meghökkentő tételek is szerepeltek. A férfi végül rendőrkézre került, és már a letartóztatását is elrendelték.

Arról, hogy a sorozat-tolvaj még milyen lopott holmikat szerzett, hogyan károsította meg környezetét igencsak változatos módon, illetve hol tart vele szemben az eljárás, a Szoljon.hu-n olvashatnak!