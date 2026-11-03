Több száz jégkrém, sertészsír és bicikli – mindent vitt az abonyi tolvaj
Lényegében minden keze ügyébe akadó árut ellopott az a 34 esztendős férfi, aki Abonyban és annak környékén több alkalommal is garázdálkodott a boltokban. A férfit elkapták, a hatóságok foglalkoznak vele a továbbiakban.
Egy 34 esztendős abonyi férfi került a hatóságok látókörébe, aki számos bolti lopása során nem válogatott, ami a keze együbe került, azt ellopta. Több boli lopást is jelentettek Abonyban és Cegléden, de ezek között eleinte még nem találtak kapcsolódási pontot, Később a nyomozók a kamerafelvételek elemzésével, illetve adatgyűjtéssel jutottak el a férfihoz.
Rengeteg lopás írható a számlájára
Parfümök, kerékpárok, több száz doboz jégkrém – nem sok minden volt biztonságban, ami mozdítható. Az abonyi tolvaj a gyanú szerint szinte mindent vitt, ami a keze ügyébe került, a zsákmánylistáján pedig egészen meghökkentő tételek is szerepeltek. A férfi végül rendőrkézre került, és már a letartóztatását is elrendelték.
Arról, hogy a sorozat-tolvaj még milyen lopott holmikat szerzett, hogyan károsította meg környezetét igencsak változatos módon, illetve hol tart vele szemben az eljárás, a Szoljon.hu-n olvashatnak!