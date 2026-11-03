Feledy Botond kirúgása a parlamentben is téma volt
Toroczkai László szerint Rácz Andrásnak kell helyet csinálni a Magyar Külügyi Intézet élén.
Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal kirúgták a Magyar Külügyi Intézet vezetőjét. A Külügyminisztérium államtitkára a döntést azzal indokolta, hogy Feledy Botond az előző kormányzattal állt szerződésben még a választásokat követően is, erről pedig nem adott tájékoztatást. Az Országgyűlés ülésén is előkerült az ügy. A Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője szerint a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettesének, Rácz Andrásnak készítik elő a terepet.
Csakhogy a bizalom nem tartott sokáig. Velkey György külügyi államtitkár jelentette be közösségi oldalán: megszüntetik Feledy megbízatását. A döntést azzal indokolta, hogy a vezető évekig dolgozott az előző kormányzatnak, még idén tavasszal is, erről pedig nem tájékoztatta őket.
A leköszönő vezérigazgató a Facebookon reagált. Felidézte: 2023-ban kereste meg cégét az Építési és Közlekedési Minisztérium, majd le is szerződtek. Hangsúlyozta, hogy kizárólag külpolitikai elemzéseket készített.
A Partizánnál is dolgozott Feledy Botond
A bejegyzést a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Kommentben indokolta a kirúgást, és azt írta: illett volna beszámolnia Feledynek, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, még a választás után is 19 millió forintot. Magyar Péter hozzászólását Feledy azzal korrigálta, hogy március 20-án számlázott utoljára az ÉKM-nek. A miniszterelnök erre azt válaszolta: áprilisi az utolsó számla, és júliusig szólt a szerződés.
A kormányfő nem állt meg a hozzászólásoknál. Hosszú bejegyzésben kezdte részletezni a kirúgást. Azt is kiemelte, hogy ha másról is kiderül hasonló, ugyanilyen következménye lesz.
Feledy egyébként az Építési és Közlekedési Minisztériummal párhuzamosan a Partizán külpolitikai szakértője is volt. Egyébként a YouTube-csatorna több szakértője is időközben a kormány közelébe ejtőernyőzött. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a Vétó című műsort vezette, Unger Anna, a köznyelvben csak új ÁVH-ként emlegetett NVVH elnöke is a Partizán szakértőjeként dolgozott.
Rácz Andrásnak csinálnak helyet?
Feledy Botond néhány napja még Orbán Anita sikerének tulajdonította az ATV stúdiójában, hogy a magyar külügyminiszter találkozott amerikai kollégájával. De elemezte a két tárcavezető megállapodásait is, például az üzemanyag kérdéséről.
Éppen az emelkedő üzemanyagárak miatt menesztették Feledy Botondot – erről beszélt a Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője a parlamentben. Toroczkai László szerint a Magyar Külügyi Intézet vezetői pozícióját Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet jelenlegi vezérigazgató-helyettese veheti át. Az Oroszország-szakértő emlékezetes szereplése volt, amikor az ATV műsorában az orosz-ukrán háborút elemezte több harci felvétel alapján, amelyekről utóbb kiderült: egy videójátékból származnak a jelenetek.