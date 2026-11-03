Feledy Botond kirúgása a parlamentben is téma volt

Bizalomvesztés miatt azonnali hatállyal kirúgták a Magyar Külügyi Intézet vezetőjét. A Külügyminisztérium államtitkára a döntést azzal indokolta, hogy Feledy Botond az előző kormányzattal állt szerződésben még a választásokat követően is, erről pedig nem adott tájékoztatást. Az Országgyűlés ülésén is előkerült az ügy. A Mi Hazánk Mozgalom frakcióvezetője szerint a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató-helyettesének, Rácz Andrásnak készítik elő a terepet.

Menesztették Feledy Botondot a Magyar Külügyi Intézet éléről (Forrás: Hír TV)

Csakhogy a bizalom nem tartott sokáig. Velkey György külügyi államtitkár jelentette be közösségi oldalán: megszüntetik Feledy megbízatását. A döntést azzal indokolta, hogy a vezető évekig dolgozott az előző kormányzatnak, még idén tavasszal is, erről pedig nem tájékoztatta őket.

A leköszönő vezérigazgató a Facebookon reagált. Felidézte: 2023-ban kereste meg cégét az Építési és Közlekedési Minisztérium, majd le is szerződtek. Hangsúlyozta, hogy kizárólag külpolitikai elemzéseket készített.

A Partizánnál is dolgozott Feledy Botond

A bejegyzést a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Kommentben indokolta a kirúgást, és azt írta: illett volna beszámolnia Feledynek, hogy az előző kormánytól 84 millió forint közpénzt kapott, még a választás után is 19 millió forintot. Magyar Péter hozzászólását Feledy azzal korrigálta, hogy március 20-án számlázott utoljára az ÉKM-nek. A miniszterelnök erre azt válaszolta: áprilisi az utolsó számla, és júliusig szólt a szerződés.

A kormányfő nem állt meg a hozzászólásoknál. Hosszú bejegyzésben kezdte részletezni a kirúgást. Azt is kiemelte, hogy ha másról is kiderül hasonló, ugyanilyen következménye lesz.

Feledy egyébként az Építési és Közlekedési Minisztériummal párhuzamosan a Partizán külpolitikai szakértője is volt. Egyébként a YouTube-csatorna több szakértője is időközben a kormány közelébe ejtőernyőzött. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a Vétó című műsort vezette, Unger Anna, a köznyelvben csak új ÁVH-ként emlegetett NVVH elnöke is a Partizán szakértőjeként dolgozott.

Rácz Andrásnak csinálnak helyet?

Feledy Botond néhány napja még Orbán Anita sikerének tulajdonította az ATV stúdiójában, hogy a magyar külügyminiszter találkozott amerikai kollégájával. De elemezte a két tárcavezető megállapodásait is, például az üzemanyag kérdéséről.