Orbán Viktor dokumentumokkal cáfolta az ellene felhozott ügynökvádakat

„Ugyanazt a szemenszedett hazugságot terjesztik Orbán Viktorról, amivel a rendszerváltás óta már többször rágalmazták. Minden esetben kiderült, hogy ennek semmi alapja sincsen” – reagált a Fidesz a volt miniszterelnököt ért ügynökvádakra.

Orbán Viktor nem megfigyelt, hanem őt figyelte meg a kommunista államhatalom (Forrás: Hír TV)

Orbán Viktort megfigyelték

A párt visszautasítja Németh Miklós, a kommunista rendszer utolsó miniszterelnöke és Panyi Szabolcs balliberális újságíró állításait, miszerint Orbán Viktor a kommunista rendszer idején jelentéseket írhatott katonatársairól.

Közleményükben azt írták: Orbán Viktor nem megfigyelt, hanem őt figyelte meg a kommunista államhatalom.

A párt szerint ha egy régi kommunista megvádol egy hazugsággal, azért teszi, hogy az újkommunistákat segítse.

Dokumentumokkal cáfol a Fidesz elnöke

Orbán Viktor dokumentumokkal bizonyítja, hogy sikertelenül próbálták beszervezni.

A Fidesz elnöke azt írta: a történtek után folyamatos megfigyelés alatt tartották, ahogy feleségét és ellenzéki társait is. Az állampárt titkos nyomozásainak célszemélyei voltak. Hozzátette: az is világosan kiderül a dokumentumokból, hogy a nyolcvanas évek elejétől mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek ellenük.

Orbán Viktor rámutatott: megfigyelték, besúgókat állítottak rájuk, lehallgató eszközöket telepítettek a munkahelyükre, a lakásukba, sőt, a hálószobáikba is.