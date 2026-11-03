Plusz 50 fokra forrósodtak a fagyasztók: hackerek olvasztották le az európai élelmiszerboltok hűtőit

Leolvasztották a hackerek a nyugat- és észak-európai élelmiszerboltok hűtőit. A támadás következtében rengeteg árut ki kellett dobni, húsokat, tejtermékeket és a fagyasztott árut is. Volt olyan üzlet, ahol a fagyasztók hőmérséklete elérte a plusz 50 Celsius-fokot.

A mostani incidens az október közepi nagyszabású franciaországi hackertámadásra emlékeztet. Akkor egyes berendezésekben még tüzek is keletkeztek.

A támadásokért senki nem vállalta a felelősséget.

A kiberbiztonsági szakértő szerint a hackerek azt használják ki, hogy a hűtő- és fűtőrendszerektől kezdve a biztonsági kamerákon át a riasztórendszerekig számos eszköz távolról is felügyelhető és vezérelhető.