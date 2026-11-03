Tarr Zoltán elismerte: nem kapják meg a kulturális dolgozók a beígért béremelést

Tarr Zoltán beismerte, hogy a kulturális és közgyűjteményi dolgozók több mint tíz százalékos béremelése nyilván nem az az összeg, amelyet a programjukban megfogalmaztak, de az ország teljesítőképessége ennyit bír el -tette hozzá. Ugyanis a szférában dolgozók nem a megígért mértékű, 20 százalék feletti béremelést kapják.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Kossuth rádióban reagált a jövő évi kulturális költségvetés-tervezet elleni kritikákra. A tárcavezető nehéz, időt és türelmet igénylő folyamatnak nevezte a kulturális rendszer átalakítását. Tarr szerint a költségvetési tervezetben a béremelés szándéka egyértelmű, ezért bizalmat kért a kormánynak.