Nem szánon, hanem traktoron érkezik a Mikulás
Újra lesz adventi traktoros felvonulás Gyulán december 5-én.
Ismét megelevenedik Gyulán a karácsonyi csodavilág, ahol a Mikulás nem szánon, hanem traktoron érkezik. December 5-én, szombaton délután négy órától második alkalommal rendezik meg a Gyulai Traktoros Felvonulást – írja a Beol.
Idén is lesz traktoros felvonulás Gyulán
A traktoros felvonulás múlt évben is óriási sikert aratott. Tavaly több mint nyolcvan, látványos karácsonyi világítással és dísszel ékesített traktor, sok ezer érdeklődő és igazi adventi hangulat jellemezte a programot.
Idén mintegy 100 traktort várnak a felvonulásra – mondta a lapnak Veres András főszervező.
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