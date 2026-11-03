Nem szánon, hanem traktoron érkezik a Mikulás

Ismét megelevenedik Gyulán a karácsonyi csodavilág, ahol a Mikulás nem szánon, hanem traktoron érkezik. December 5-én, szombaton délután négy órától második alkalommal rendezik meg a Gyulai Traktoros Felvonulást – írja a Beol.

Gyulai traktoros felvonulás (Fotó: Kiss Zoltán)

Idén is lesz traktoros felvonulás Gyulán

A traktoros felvonulás múlt évben is óriási sikert aratott. Tavaly több mint nyolcvan, látványos karácsonyi világítással és dísszel ékesített traktor, sok ezer érdeklődő és igazi adventi hangulat jellemezte a programot.

Idén mintegy 100 traktort várnak a felvonulásra – mondta a lapnak Veres András főszervező.

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