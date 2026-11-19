Kína már nem csupán a világ egyik legnagyobb ipari termelője, hanem a technológiai fejlesztések egyik meghatározó központja is. Szinte nem telik el úgy nap, hogy ne találkoznánk valamilyen forradalmi megoldással. Kollégánk Shanghai-ban, a Kínai Nemzetközi Importkiállításon fedezte fel a legújabb érdekességeket.

Robotok mindenütt. Kína egyik legnagyobb kereskedelmi kiállításán körbe se lehet nézni anélkül, hogy ne látnánk valamilyen emberszabású gépet. A média központ bejáratánál például önkéntesek sora fotózkodik, mondani sem kell, egy robot készíti róluk a képeket. Az eseményen pedig két külön csarnokot is az intelligens iparnak szenteltek.