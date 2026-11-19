Palóc André a 2027-es költségvetési tervezettel kapcsolatban kiemelte, 26 új adót vezetnek be, vagy emelnek meg a rendkívüli adóemelési intézkedésekkel.

– Ha a vállalatokra adókat vetnek ki, akkor a munkahelyekkel teszik ezt meg. Ahol többletadó van, ott nem fogják emelni a fizetéseket, ez az intézkedési csomag a bérek növekedését akadályozza. Az adóemelésekkel megfojtják a gazdaságot – mutatott rá Palóc André.

A műsorban szóba került a GKI Gazdaságkutató intézet felmérése, amely szerint az elkövetkezendő három hónapban a cégek 7 százaléka tervez létszámbővítést, 14 százaléka pedig leépítést a következő három hónapban. Palóc André szerint ezek a számok változhatnak, méghozzá kedvezőtlen irányba.

Példaként említette a társasági adót, amely 9-ről 15 százalékra fog emelkedni, az érintett vállalkozásoknál ugyanakkor 128 ezer ember dolgozik.

A Fidesz országgyűlési képviselője emlékeztetett rá, hogy ez nemcsak egy hozzávetőleges becslés, hanem ez a megkérdezett vállalatok valós várakozásait tükröző számok.

Több mint 5700 munkahelyet érintettek a nyári gyárbezárások

Ugyancsak sötét képet festenek a jövőről a nyári gyárbezárások, eddig tizenegy ilyen eset történt, amely több mint 5700 munkahelyet érintett.

A Tisza nem méri fel azokat a kockázatokat, amelyek jelen vannak – összegzett Palóc André.



