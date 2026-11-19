A kormány nyugdíjterveivel 2,3 millió nyugdíjas jár rosszul – mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője. Palóc André elmondta: a 14. havi nyugdíj bevezetésének leállításával jövőre átlagosan 66 ezer forinttal kapnak kevesebbet az idősek. Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület 11. kerületi szervezetének elnöke, Ábrahám Katalin pedig rámutatott: a nyugdíjas SZÉP-kártya nem pótolja az összeget.