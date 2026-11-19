Kétnapos kihelyezett frakcióülésre indultak vonattal a Tiszás képviselők.

Magyar Péter a Siófokra tartó vonatindulást megelőzően a Déli Pályaudvaron arról beszélt, hogy a magyarok támogatása erősödött a választások óta és büszke az eddig elfogadott jogszabályokra, legfontosabb sikernek pedig az uniós pénzek hazahozatalát, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállítását, a jövő évi költségvetés megalkotását, valamint a 35 éves autópálya koncesszió visszavételét tartja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztőtől.