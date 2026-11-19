Huszonhat új adó vagy adóemelés, több mint ezermilliárd forintnyi pluszteher – jellemezte Palóc André a Tisza 2027-es költségvetését. A Fidesz országgyűlési képviselője külön kiemelte a kétgyermekes anyák szja-mentességét: a negyven év feletti édesanyák ugyanis elesnek a kedvezménytől, ami a teljes ciklus alatt csaknem félmillió nőt érinthet. A Hír TV által megkérdezettek csalódottságuknak adtak hangot.