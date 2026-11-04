Bárki betekinthet az egykori állambiztonsági iratokba

Dornfeld László politikai elemző arra hívja fel a figyelmet, hogy az egykori állambiztonsági ügynökakták hiányosak és megbízhatatlanok. Szerinte a nevek szakmai és történeti kontextus nélküli nyilvánosságra hozatala nem a tisztánlátást szolgálja, hanem aktuálpolitikai elterelésként funkcionál, ami csak rombolja a társadalmi bizalmat.