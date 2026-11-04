Egymásnak ellentmondó állításokat tesz a Tisza-kormány

A Tisza-kormány tagjai és Magyar Péter egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek az orosz energiafüggőség felszámolásáról. Míg a kampányban még a teljes és határozott leválást ígérték, a kormányzás során már a földrajzi adottságokra hivatkozva mérsékeltebb álláspontot képviselnek. Ezzel párhuzamosan egyes miniszteri és külügyi megszólalásokban már 2027-es határidők és az uniós elvárásokhoz való igazodás jelenik meg. Latorcai Csaba, a KDNP országgyűlési képviselője arra figyelmeztetett, hogy az orosz energiahordozók azonnali elhagyása a magyar gazdaság teljes összeomlásához vezetne.