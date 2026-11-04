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Bóka János: A Tisza az ügynökaktákkal tereli el a figyelmet az ország valódi problémáiról

Több tízezer dokumentumot zúdítottak a nyilvánosságra.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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A Tisza ma is átveri az embereket - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János közösségi oldalán elmondta: Több tízezer dokumentum elemzés nélküli kiadása arra nem alkalmas, hogy megismerjük múltunkat, arra viszont tökéletes, hogy megossza a magyar embereket, és elterelje a figyelmet Magyarország valódi problémáiról. 

A Frakcióvezető leszögezte: ezt a politikai cirkuszt kapják a magyarok, ugyanis a 2027-es költségvetés alapján egyre kevesebb az esély kenyérre.

 

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