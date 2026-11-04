Ifjabb Lomnici Zoltán: Alkotmányellenes az ügynökakták megnyitása

Sokan már nem tudnak jogorvoslattal élni azok közül, akiknek a neve nyilvánosságra került az ügynökaktákban, mert elhunytak – mondta a Hír TV-nek ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint alkotmányellenes az akták megnyitása, és úgy bélyegez meg személyeket, hogy közben lehet, hogy zsarolással vagy bármilyen más módon kényszerítettek valakit az érintettek közül.