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Ifjabb Lomnici Zoltán: Alkotmányellenes az ügynökakták megnyitása

Az alkotmányjogász szerint sokan már nem tudnak jogorvoslattal élni.

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Sokan már nem tudnak jogorvoslattal élni azok közül, akiknek a neve nyilvánosságra került az ügynökaktákban, mert elhunytak – mondta a Hír TV-nek ifjabb Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint alkotmányellenes az akták megnyitása, és úgy bélyegez meg személyeket, hogy közben lehet, hogy zsarolással vagy bármilyen más módon kényszerítettek valakit az érintettek közül.

 

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