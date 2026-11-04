Négy agyműtét és két újraélesztés után zongorázott a bevásárlóközpontban a fiatal fehérvári fiú

Zongoraszóval telt meg a székesfehérvári bevásárlóközpont tere, egy fiatal fiú ült a billentyűk mögé. Varga Lőrinc Csaba zongorajátéka mögött nemcsak kilenc év gyakorlása, hanem egy szinte felfoghatatlan emberi küzdelem áll. A 15 éves székesfehérvári fiú többször nézett már szembe a halállal és tért vissza az életbe – írja a Feol.

Varga Lőrinc Csaba testvéreivel (Fotó: Feol/családi felvétel)

Varga Lőrinc Csaba soha nem adta fel

Kiskora óta sönttel él, ami egy olyan orvosi szerkezet az agyában, amely levezeti a felesleges agyvizet. Édesanyja, Rehák Gabriella a lapnak elmondta: Lőrinc két újraélesztésen, négy agyműtéten, egy szemdaganaton és egy Lyme-kór elleni küzdelmen van túl.

– Ennek ellenére soha nem adta fel, és többször is visszatért az életbe. Ő az én büszkeségem a két nagylányom mellett. Lőrinc a mi energiabombánk a családban. Sokszor felállt a padlóról, egy igazi példakép mindenki számára – nyilatkozta az édesanya.

A fiú történetéről ide kattintva többet is megtudhat a Feol cikkében.