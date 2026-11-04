Latorcai Csaba: Gumicsontnak használja a Tisza az ügynökaktákat

A dokumentumok nyilvánosságra hozatala fontos döntés, de a Tisza-kormány ezt csak gumicsontként használja – mondta a KDNP alelnöke a ma nyilvánosság elé került ügynökakták kapcsán. Latorcai Csaba szerint ezzel Magyar Péter a Tisza kormányzásának hibáiról terelné el a figyelmet.

Az elmúlt napokban nagyon sok mindent láttunk a Tisza Párt részéről, akár Magyar Pétertől személyesen, amivel megpróbálta elterelni a figyelmet Magyarország valódi sorskérdéséről, a 2027-es költségvetésről és hatásairól. Gyakorlatilag a 2027-es költségvetéssel a Tisza Párt mindenkinek ad egy kijózanító pofont – hívta fel a figyelmet a kereszténydemokrata politikus.