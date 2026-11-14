Bóka János felszólította Seszták Miklóst, hogy mondjon le parlamenti mandátumáról

Ez vállalhatatlan. A Fideszhez tartozás nekem értékválasztás. A Fidesz az én politikai közösségem. Az értékeim és a politikai közösségem melletti elkötelezettségem megingathatatlan. Egy átvirrasztott éjszaka után mondom, amit most mondok. Saját szememmel láttam a fényképeket és a felvételeket - mondta Bóka János.

Mint sokan közülünk, én sem hittem el, amit látok, de a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének. A hatóságok feladata az, hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős. Seszták Miklósnak jogában áll megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága - tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője. ,

hogy bebizonyítsák, mi történt, ki és miért felelős.