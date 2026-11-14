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Közel 6 milliárd forintnyi készpénzre bukkantak az NVVH nyomozói

A nyomozók az ország több pontján, erdőkben és épületekben elrejtve találtak készpénzt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Mintegy 6 és fél milliárdnyi készpénzt találtak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozói. 

Közleményük szerint a forint, dollár és euró bankjegyekre a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ellen folyó nyomozás részeként bukkantak, erdőkben elásva, valamint mezőgazdasági és raktárépületekben elrejtve az ország több pontján. 

A KDNP frakcióvezetője azt kérte Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát és a hatóságok előtt pedig tisztázza magát.

A Fidesz közleményében pedig azt írta: bíznak benne, hogy a pénz nem köthető Seszták Miklóshoz, ugyanis a rendszerváltás óta minden képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja, aki nem így tesz, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni.

 

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