Közel 6 milliárd forintnyi készpénzre bukkantak az NVVH nyomozói

Mintegy 6 és fél milliárdnyi készpénzt találtak a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal nyomozói.

Közleményük szerint a forint, dollár és euró bankjegyekre a Seszták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ellen folyó nyomozás részeként bukkantak, erdőkben elásva, valamint mezőgazdasági és raktárépületekben elrejtve az ország több pontján.

A KDNP frakcióvezetője azt kérte Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát és a hatóságok előtt pedig tisztázza magát.

A Fidesz közleményében pedig azt írta: bíznak benne, hogy a pénz nem köthető Seszták Miklóshoz, ugyanis a rendszerváltás óta minden képviselő arra tett esküt, hogy a törvényeket betartja és betartatja, aki nem így tesz, azzal a Fidesz-KDNP nem tud közösséget vállalni.