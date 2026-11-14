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Osztrák politikus: Brüsszel migrációs politikája teljes kudarcot vallott

Christian Hafenecker szerint Magyarország egész Európát védte 2015-ben.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Brüsszel migrációs politikája teljes kudarcot vallott - így fogalmazott az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek adott exkluzív interjújában. Christian Hafenecker azt is kiemelte: Magyarország 2015-ben egész Európa helyett vállalta a határvédelem felelősségét. 

Magyar Péter nemrégiben azt ígérte, hogy még az idén megállapodnak Brüsszellel, és jövőre már nem kell fizetni a napi egymillió eurós bírságot. 

Dömötör Csaba szerint ez csak úgy lehetséges, ha a Tisza végrehajtja a migrációs paktumot, és feladja a szigorú határvédelmet.

 

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