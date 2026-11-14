Osztrák politikus: Brüsszel migrációs politikája teljes kudarcot vallott

Brüsszel migrációs politikája teljes kudarcot vallott - így fogalmazott az Osztrák Szabadságpárt főtitkára a HírTV-nek adott exkluzív interjújában. Christian Hafenecker azt is kiemelte: Magyarország 2015-ben egész Európa helyett vállalta a határvédelem felelősségét.

Magyar Péter nemrégiben azt ígérte, hogy még az idén megállapodnak Brüsszellel, és jövőre már nem kell fizetni a napi egymillió eurós bírságot.

Dömötör Csaba szerint ez csak úgy lehetséges, ha a Tisza végrehajtja a migrációs paktumot, és feladja a szigorú határvédelmet.