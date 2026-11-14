Megállapodtak az európai békedelegáció összetételéről

Az uniós tagállamok megállapodtak az ukrajnai béketárgyalásokon részt vevő öt európai országról. A delegációt az úgynevezett E5-csoport tagjai mellett az uniós intézmények képviselői alkotják majd.

A delegáció létrehozását António Costa, az Európai Tanács elnöke erősítette meg a dublini informális találkozón. A küldöttség tagjainak neve egyelőre nem ismert, de a Bloomberg értesülései szerint nemzetbiztonsági tanácsadók vesznek majd részt a munkában

Mindeközben az ukrán elnök további szankciókat sürgetett az oroszok ellen, valamint a fennmaradó uniós csatlakozási fejezetcsoportok megnyitását.

Oroszország egyelőre nem egyezett bele abba, hogy Ukrajna európai szövetségesei is helyet kapjanak a tárgyalóasztalnál. Így továbbra is nyitott kérdés, hogy Európa közvetlenül részt vehet-e a Moszkvával folytatandó jövőbeli tárgyalásokon.

Kaja Kallas szerint az oroszok csapdát készítenek elő Európának. Az Unió külügyi főképviselője azt állította, hogy a tárgyalásokon Moszkva az ukrajnai háború helyett a saját biztonságának kérdését állítja majd a középpontba.