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Bóka János: Az ügynökakták fiaskójáról próbálja elterelni a figyelmet a Tisza

A Fidesz frakcióvezetője a Bayer show vendége.

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  • Frissítve: 2 órája
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Az ügynökakták fiaskójáról próbálta elterelni a figyelmet a Tisza, de amikor rájöttek, hogy nem sikerült, akkor a kommunistákhoz hasonlóan jött a politikai ellenfelek eltaposása – mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban.

Bóka János hozzátette: Magyar Péter a levéltár igazgatójára akarja hárítani a felelősséget, az eltávolításáról azonban normális esetben nem ő dönt. A frakcióvezető úgy látja, hogy a Tisza megcsinálta, amiről a kommunisták csak álmodtak, és sosem sikerült nekik: az áldozatot és az elkövetőt összemosni.

 

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