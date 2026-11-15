Bóka János: Az ügynökakták fiaskójáról próbálja elterelni a figyelmet a Tisza

Az ügynökakták fiaskójáról próbálta elterelni a figyelmet a Tisza, de amikor rájöttek, hogy nem sikerült, akkor a kommunistákhoz hasonlóan jött a politikai ellenfelek eltaposása – mondta a Fidesz frakcióvezetője a Bayer show-ban.

Bóka János hozzátette: Magyar Péter a levéltár igazgatójára akarja hárítani a felelősséget, az eltávolításáról azonban normális esetben nem ő dönt. A frakcióvezető úgy látja, hogy a Tisza megcsinálta, amiről a kommunisták csak álmodtak, és sosem sikerült nekik: az áldozatot és az elkövetőt összemosni.