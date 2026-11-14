Jelentős leépítés a Partizánnál: közel húsz munkatárstól válnak meg

Csaknem húsz munkatársától válik meg a Partizán nevű internetes csatorna, és az év végén a jelenlegi főszerkesztő is lemond posztjáról – jelentette be Gulyás Márton, a médium alapítója és kuratóriumi elnöke.

A döntést a kormányváltás után átalakult médiakörnyezettel indokolta és azt is közölte, hogy a leépítés hátterében nem pénzügyi nehézségek állnak. A Partizán az elmúlt években magát nyíltan a Fidesz-KDNP kormány egyik legfőbb kritikusának vallotta.