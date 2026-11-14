Magyar Péter lerántja az országot a Mónika Show szintjére

A Vezércikk Café vendégei az ügynökbotrány politikai következményeiről és Magyar Péter felelősségéről, valamint Varga Judit bizottsági meghallgatásának üzenetéről beszélgettek.

Lánczi Tamás szerint Magyar Péternek, Ruff Bálintnak és Tarr Zoltánnak is vállalnia kell a felelősséget az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos ügyben, míg Kiszelly Zoltán úgy értékelte, hogy Varga Judit kijelentéseivel visszavágott volt férjének, és ismét kommunikációs védekezésre kényszerítette Magyar Pétert.