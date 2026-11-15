Szűcs Gábor: Újra ki kell kérni Magyar Péter mentelmi jogát

Az ügyészségnek újra ki kell kérnie Magyar Péter mentelmi jogát, ugyanis azt csak ügyenként lehet felfüggeszteni – mondta híradónknak Szűcs Gábor, miután a miniszterelnököt ketten is feljelentették zsarolás és családon belüli erőszak miatt Varga Judit szerdai parlamenti meghallgatása után.

A Fidesz országgyűlési képviselője kifejtette: a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztése csak a korábbi telefonlopási ügyére vonatkozik, ezért kell ismét megtárgyalnia a mentelmi bizottságnak, és csak ezt követően dönthet arról a parlament, hogy kiadják-e.

– Ha miniszterelnök vonatkozásában vetődik fel a gyanú, akkor az ő vonatkozásában is ki kell vizsgálni. Ha ez nem történik meg, akkor ez újabb bizonyíték lehet arra, hogy Magyarországon erősen sérül a jogállam, amit az elmúlt hat hónapban egyébként aktívan és közelről tapasztalhattunk – jelentette ki Szűcs Gábor.