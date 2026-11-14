Közéleti botrányok és politikai fordulatok a Komment extrában
Kovács Balázs Norbert, Pityinger László (Dopeman), Galba-Deák Ádám és Baka F. Zoltán voltak a Komment extra vendégei.
Vendégek:
- Kovács Balázs Norbert, a terézvárosi Fidesz elnöke
- Pityinger László (Dopeman), magyar rapper és producer
- Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártja elnökségének tagja, alapítója
- Baka F. Zoltán, szerkesztő-műsorvezető, a Della Podcast műsorvezetője
Főbb témák:
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