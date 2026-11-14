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Közéleti botrányok és politikai fordulatok a Komment extrában

Kovács Balázs Norbert, Pityinger László (Dopeman), Galba-Deák Ádám és Baka F. Zoltán voltak a Komment extra vendégei.

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Vendégek: 

  • Kovács Balázs Norbert, a terézvárosi Fidesz elnöke
  • Pityinger László (Dopeman), magyar rapper és producer
  • Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártja elnökségének tagja, alapítója
  • Baka F. Zoltán, szerkesztő-műsorvezető, a Della Podcast műsorvezetője

Főbb témák: 

  • Bocsánatkérésre szólította fel Varga Judit a nevét  a Völner-Schadl-üggyel összekapcsoló médiumokat 
  • Magyar Péter átfogó intézkedéscsomagot jelentett be a magyar nők védelmében
  • Lezsák Sándor tévesen szerepelt hálózati személyként az adatbázisban, holott az állambiztonság megfigyelte 
  • Egy hónapra letartóztatták Orbán Áront, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök öccsét és élettársát 

 

 

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