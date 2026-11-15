Deutsch Tamás: Magyar Péter végső célja az egypártrendszer kiépítése

Magyar Péter végső célja az egypártrendszer kiépítése – mutatott rá a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás leszögezte: az új hatalom politikai rendőrséget működtet, és fél éve az új kommunista hatalom erőszakos politikai leszámolást folytat.

A képviselő hozzátette: Magyar Péter el akarja terelni a magyarok figyelmét az állandósult kormányzati problémákról, a tiszás ügynökbotrányról és az adóemeléseket tartalmazó költségvetési javaslatáról.

– Az önkényuralmi rendszerekre jellemző módon politikai rendőrséget hoztak létre. Magyar Péter pedig folyamatosan és nyilvánosan politikai utasításokat ad a hatóságoknak ellenzéki politikusokkal, családtagjaikkal és munkatársaikkal szembeni büntetőeljárások megindítására. És a politikai utasításra meginduló eljárások kapcsán folyamatosan azonnal politikai vádakat fogalmaz meg a miniszterelnök. Előre ítélkezik a bűnösség kérdésében, és a politikai filmszínház, a közösségi média teleregény újabb és újabb epizódjaival manipulál. Ezeket a leszámolás politikai fegyvereként használja, és a legaljasabb önkényuralmi rendszerek módszerét alkalmazva a kollektív bűnösséggel vádaskodik a Fidesz ellen. Ezek a tények. Mindezt azért csinálja, mert Magyar Péter fél a lelepleződéstől – fejtette ki Deutsch Tamás.