Vendégeink:

Abkarovits Joca, jogász, politikai kommentátor

Kovács András, újságíró, Kontra

Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Pártjának elnökségi tagja, alapítója

Baka F. Zoltán, szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

A Komment Extra vendégei több aktuális közéleti kérdést is megvitattak. Szó esett arról, hogy Nagy Ervin államtitkársága közel hárommilliárd forint kulturális támogatásról döntött nyílt pályázat nélkül, valamint Magyar Péter ukrajnai látogatásáról, amelynek során egymilliárd forint értékű humanitárius segítséget ajánlott fel Ukrajnának. A beszélgetésben Kubatov Gábor kezdeményezése is téma volt: a Ferencváros elnöke levélben kérte Baka András köztársasági elnököt, hogy alkotmányossági aggályokra hivatkozva ne írja alá a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvénymódosítást.