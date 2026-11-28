Elutasította a szaktárca Zalaegerszeg, Szombathely, Kőszeg, illetve Szentgotthárd azbesztmentesítési pályázatát.

A települések a kormány által meghirdetett Azbesztmentesítési Alap hárommilliárd forintos forrására nyújtottak be a pályázatot. Az elutasított önkormányzatok polgármesterei értetlenségüket fejezték ki az elutasítás miatt.

Nemény András, Szombathely polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy "az Azbesztmentesítési Alapból épp csak azbeszt-mentesítésre nem lehetett pályázni." Hozzátette, többször jelezték, hogy a pályázati kiírás rossz, mert olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket nem lehet teljesíteni.