Szurcsik József képzőművész Napindító című műsorunkban elmondta, már maga a jelölés is nagy megtiszteltetést jelent a számára, amelyre nem is számított előzetesen.

– Egy alkotás a műterem magányában születik, majd a közönség előtt mutatkozi meg. Ugyanakkor egy díj által az egész művészeti szakmára egy fókusz kerül, így még közeleb jön a művészet az emberekhez – mondta el Szurcsik József.

– Egy ilyen jelölés kötelez, felelősséggel jár, bármit nem tehet meg az ember még egy ilyen díjnak a közelében sem – vallott az érzéseiről a művész, aki szerint a jelölése értékmérő és egyben inspirációt is jelent a számára.

A 2026-os Prima Primissima díj Magyar képző- és iparművészet kategóriájának jelöltjei Haász István, Pinczehelyi Sándor és Szurcsik József.