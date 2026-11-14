Magyar Péter korábbi megnyilvánulásai árnyalják a nők védelméről szóló ígéreteit

Korábban több alkalommal is tett megjegyzéseket a nőkre Magyar Péter. Bár a kormányfő most az isztambuli egyezmény ratifikálása kapcsán azt üzente a nőknek, hogy számíthatnak a Tiszára, volt, hogy a parlamentben ő beszélt emelt hangon női képviselőtársaival.

Előfordult, hogy a Hír TV riporterének családját sértegette. De országjárásának szerencsi állomásán Koncz Zsófiát, az Orbán-kormány családokért felelős államtitkárát támadta a Tisza Párt elnöke.

Miniszterelnökként pedig Juhász Hajnalkát, a KDNP politikusát nevezte álszentnek a parlamentben.

Hegedűs Barbarának, a Fidesz országgyűlési képviselőjének pedig ugyancsak a parlamentben kiabált oda.