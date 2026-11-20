Különleges közösségi térrel gazdagodott a Támasz Alapítvány pécsi, Edison utcai átmeneti szállója. Az építmény eredetileg a Lipcsei Könyvvásár magyar pavilonjaként készült, most pedig a hajléktalan emberek társasjátékozását és közös időtöltését szolgálja.

A pavilont a B2 Szakkollégium Lakni Kell programjának önkéntesei négy nap alatt újították fel. A munkában pécsi és győri építészhallgatók is részt vettek. A szerkezet korábban már Pécsre került, de sokáig keresték a megfelelő funkciót számára. Végül a Támasz Alapítvány udvarán találták meg a helyét.

Az új közösségi tér a Sárga Kocka Egyesület rendszeres társasjáték-foglalkozásainak is otthont adhat. A kezdeményezés célja, hogy az intézmény lakói ne csak fedélhez és ellátáshoz jussanak, hanem közös élményeket és új kapcsolatokat is szerezzenek.

A Lakni Kell program önkéntesei számára az építkezés legalább annyira szólt az emberi kapcsolatok kialakításáról, mint magáról a pavilonról. Fonyó József szerint különösen sokat jelent azoknak, akik gyakran magányosan töltik mindennapjaikat, ha fiatalok időt és energiát szánnak rájuk.

A B2 Szakkollégium hallgatói korábban is több hasonló kezdeményezésben segítettek: otthonosabbá tették a női hajléktalanszálló helyiségeit, támogattak nehéz helyzetben élő családot, és a Nemzeti Színház díszleteinek újrahasznosításával gyermekszobát is felújítottak.

A lipcsei könyvvásár egykori pavilonja így új szerepet kapott: mostantól a találkozások, a közös játék és a beszélgetések helyszíne lesz.