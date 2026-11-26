Lemondta mai találkozóját az MVM vezérigazgatója – közölte a Ferencvárosi Torna Club elnöke. Az előzetes tervek szerint Kubatov Gábor és Bertalan Zsolt, az energetikai cég vezetője ma egyeztetett volna a Fradi további támogatásáról.

Az állami vállalat már 2018 óta támogatja a klubot, most viszont az MVM azt közölte, hogy felülvizsgálja a hosszú távú szerződést, amelynek értéke 2024 és 2026 között nagyságrendileg évi 12 millió euró, azaz mintegy 4,5 milliárd forint volt.

Politikai bosszúvágyról szól a kedden elfogadott sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvény – fogalmazott híradónknak az MTK elnöke.

Deutsch Tamás szerint az egész arról szól, hogy Magyar Péterék egy demokratikus döntést felülírva próbálnák leváltani a politikailag számukra nem szimpatikus sportegyesületi és egyéb vezetőket. A politikus szerint ez leszámolás, ami nem elfogadható.

Ha további tartalmainkra is kíváncsi, iratkozzon fel a Hír TV Youtube csatornájára itt: https://www.youtube.com/user/HIRTVvideok