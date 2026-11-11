Öt éve tartó hazugságokról beszélt Varga Judit, bocsánatkérést vár

A baloldali sajtó 5 éve hazudik - ezt a korábbi igazságügyi miniszter jelentette ki a rá váró újságíróknak, amikor az Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága meghallgatására érkezett.

Varga Judit elmondta, hogy amire vége a meghallgatásnak találják ki, miként kérnek bocsánatot. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt soha, semmit nem tett a saját céljai érdekében, éppen ezért elnézést vár azoktól a sajtóorgánumoktól, akik az utóbbi időben valótlanul vádolták.