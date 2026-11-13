Magyar Péter a levéltár vezetőjével vitetné el az ügynökbotrányt

Magyar Péter szerint nem maradhat a posztján Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az ügynökakták nyilvánosságra hozatala során elkövetett hibák miatt. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy bár a levéltár nem tartozik közvetlenül a kormány irányítása alá, a főigazgató várhatóan nem folytatja munkáját.

A kormány november 4-én tette elérhetővé a nyilvánosság számára az 1990 előtti állambiztonsági szolgálatok hálózati személyeire vonatkozó dokumentumok egy részét a nyitottaktak.hu oldalon. Az adatbázis közzététele azonban hamar botrányba fulladt: több mint 160 olyan ember neve is besúgóként jelent meg, akik valójában maguk is a rendszer megfigyeltjei voltak. Lezsák Sándor mellett papok és az 1956-os forradalom résztvevői is tévesen kerültek az érintettek közé.

Cseh Gergő Bendegúz a hibákért az adatbázis előkészítésének körülményeit nevezte meg. Elmondása szerint október 3-án kapták meg a mintegy 60 ezer nevet tartalmazó, rendkívül rossz állapotú adatállományt, amelyből rövid idő alatt kellett strukturált, nyilvánosságra hozható adatbázist készíteni. Hozzátette: az utólagos ellenőrzésekre már nem maradt elegendő idő.

A levéltár főigazgatóját a parlament nemzetbiztonsági bizottsága is meghallgatta volna, az ülés azonban a tiszás képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett. A főigazgató ennek ellenére tájékoztatást adott a nyilvánosságra került hibák hátteréről.

A felelősség kérdése politikai vitát is kiváltott. Magyar Péter korábban az Országgyűlésben arról beszélt, hogy meg kell vizsgálni, véletlenül vagy esetleg szándékosan történtek-e a hibák. A levéltár szakszervezete ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a rövid határidő és a politikai nyomás is hozzájárulhatott a téves adatok megjelenéséhez.

Deák Dániel elemző szerint a kormány sem háríthatja el a politikai felelősséget, hiszen a nyilvánosságra hozatalt a kormány kezdeményezte, és az ehhez kapcsolódó szabályozás kialakításában is szerepet vállalt. A főigazgató korábban felajánlotta lemondását, Magyar Péter pedig pénteki rádióinterjújában egyértelművé tette: álláspontja szerint nem maradhat a helyén.