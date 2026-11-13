Elindult az Ökumenikus Segélyszervezet adventi gyűjtése

Idén 35 éves a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amely immár 31. alkalommal indította el országos adventi adománygyűjtését. Az idei kampány mottója: „Étel az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek”.

Gáncs Kristóf, a szervezet elnöke elmondta: a segélyszervezet küldetése 1991 óta változatlan, az összefogás erejével segíteni a bajba jutottakon és a nélkülözőkön. Hangsúlyozta, hogy a támogatás nemcsak az ünnepi időszakban fontos, hiszen a szervezet egész évben dolgozik a rászorulókért. Az adventi kampány egyik jelképe a szeretet.pont feliratú mézeskalácsszív, amelyet idén is önkéntesek és ismert közéleti szereplők díszítettek. Az adományozók a budapesti Szent István-bazilika előtti adventi vásárban kaphatnak mézeskalácsszívet támogatásukért cserébe.

A segélyszervezet jelenleg mintegy 300 családnak biztosít átmeneti lakhatást, emellett a Kapaszkodó programban egész évben körülbelül négyezer gyermeket támogat. Az adományokból élelmiszer- és tűzifasegélyt, ételosztásokat, valamint hosszú távú fejlesztőprogramokat is finanszíroznak.

A gyűjtéshez az 1353-as adományvonal felhívásával vagy SMS küldésével, alkalmanként 500 forinttal lehet csatlakozni. A Tesco áruházakban 300 forintos adománykuponok vásárlásával, valamint a segelyszervezet.hu oldalon online is támogatható a kezdeményezés. Önkéntesek jelentkezését szintén várják. A kampány célja, hogy ne csak karácsonykor, hanem az év minden napján segítséget és valódi esélyt nyújtsanak a rászorulóknak.