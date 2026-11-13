Lezsák Anna: Újabb politikai figyelemelterelés zajlik

Újabb politikai botránykeltésnek tartja Lezsák Anna, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az ügyészség munkatársai megjelentek Lezsák Sándor alapítványánál. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a történtek célja, hogy eltereljék a figyelmet a kormányzás problémáiról és az elmúlt időszak politikai hibáiról.

Lezsák Anna a Hír TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: újabb botrányszagú ügyet kell felmutatni ahhoz, hogy a közvélemény figyelme ne a kormányzat hibáira összpontosuljon.

A politikus két korábbi ügyet is felidézett. Elsőként a múlt héten nyilvánosságra került ügynökakták körüli vitát említette, amelyben állítása szerint 163 ember nevét tévesen sorolták az ügynökök közé. Másodikként a költségvetés helyzetét hozta szóba, amelynek következményei szerinte végül a magyar emberek pénztárcáján is érezhetők lesznek.

A képviselő hangsúlyozta: álláspontjuk szerint az alapítvány a közpénzeket jogszerűen és tisztességesen használta fel, ezért készek együttműködni a hatóságokkal, és elébe állni a vizsgálatnak.

A délelőtti hatósági intézkedéseket Lezsák Anna nem házkutatásként, hanem inkább „intézménykutatásként” jellemezte. Szerinte a történtek egy olyan politikai mintázatba illeszkednek, amelyet az elmúlt hetekben és hónapokban már többször megtapasztalhattak Magyarországon.

A politikus úgy véli, újabb politikai megrendelésre történhetett az intézkedés, amelynek célja, hogy egy újabb botrány kerüljön a középpontba, miközben háttérbe szorulnak a kormányzás problémái.

Lezsák Anna tehát politikai támadásként értékeli a történteket, az alapítvány pedig – a képviselő nyilatkozata szerint – kész a hatósági vizsgálatban való együttműködésre.