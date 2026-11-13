Válaszokat várnak az evangélikus püspököktől a vitatott könyvbemutató miatt

Nyílt levélben fordultak evangélikus lelkészek az egyház püspökeihez a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben megrendezett, Keresztény és meleg – ez meg hogy lehet? című könyvbemutató kapcsán. A levél aláírói magyarázatot és válaszokat várnak az eseménnyel összefüggésben.

A rendezvény egyik résztvevője, Dobner Illés lelkész a Híradónknak elmondta: az előadáson egy progresszív szexuális etikát próbáltak teológiai érvekkel alátámasztani. Véleménye szerint az elhangzottaknak kevés közük van a kétezer éves keresztény erkölcsi tanításhoz.

Dobner Illés úgy fogalmazott, hogy az esemény inkább egy politikai projekt előmozdításának tűnt, amelyhez utólag próbálnak teológiai érveket találni. Az ügyben a nyílt levél aláírói az evangélikus egyház vezetésének állásfoglalását várják.