Azonnali egyeztetést sürgetnek az önkormányzati érdekszövetségek a 2027-es költségvetésről

Haladéktalan egyeztetést követel a 2027-es költségvetés önkormányzatokat érintő rendelkezéseiről nyolc országos önkormányzati érdekszövetség. Közös közleményükben arra szólították fel a Vidéki és Településfejlesztési Minisztériumot, hogy mielőbb hívja össze az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsát, és kezdjen érdemi párbeszédet a településeket érintő finanszírozási kérdésekről.



Pajna Zoltán, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta: a szervezetek legfőbb kifogása, hogy miközben hamarosan megkezdődik a jövő évi költségvetés parlamenti tárgyalása, az önkormányzatok még mindig nem rendelkeznek azokkal az alapvető információkkal, amelyek szükségesek lennének működésük és gazdálkodásuk megtervezéséhez.



A települések szeretnék előre látni, milyen feladatokkal és milyen finanszírozási feltételekkel számolhatnak 2027-ben, illetve milyen költségek mellett tudják fenntartani intézményeiket és ellátni kötelező feladataikat.



Pajna Zoltán felidézte: a szervezetek október 13-i ülésén még semmilyen konkrét költségvetési adat nem állt rendelkezésükre. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy az önkormányzatokat képviselő érdekszövetségek véleménye is megjelenjen a költségvetés kialakításában, hiszen végső soron a települési vezetőknek és intézményeknek kell majd végrehajtaniuk az abban meghatározott feladatokat.