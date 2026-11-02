Nem teljesül több ígéret sem? Így magyarázta a Tisza képviselője a költségvetést

Az írott programban benne van az, amit a Tisza-kormány vállalt. Így reagált Hatala-Orosz Csaba arra a kérdésre, miért maradt ki több ígéret megvalósítása is a jövő évi költségvetésből. A Tisza Párt országgyűlési képviselője igazságosnak nevezte a tervezetet. A 40 év feletti kétgyermekes édesanyák SZJA mentességének elmaradásáról pedig azt mondta, ezáltal fog több gyermek születni.