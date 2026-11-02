Ő Diana hercegné magyar hasonmása, hivatás lett a különleges adottságból + fotó

Nem mindennapi hivatást talált magának Bődiné Képli Barbara, aki Diana hercegné megszemélyesítőjeként idézi meg a néhai hercegnőt. Ugyanakkor nemcsak Lady Diana szellemiségének továbbvitelére fektet nagy hangsúlyt, énekesként és kétgyermekes édesanyaként is helyt kell állnia a mindennapokban.

Valódi híresség bátorította

Barbarát egy komoly híresség, David Born, Robin Williams megszemélyesítője is bátorította – tanácsára Barbara fényképeket és önéletrajzot küldött nemzetközi ügynökségeknek, így a hobbiként induló érdeklődésből idővel valóban komolyabb lehetőség lett.

A hasonmás szakma egyébként külföldön jóval elterjedtebb, mint Magyarországon, Barbara előtt rendezvényeken, forgatásokon vagy reklámokban is lehetőség nyílhat a szereplésre. Bár ebből külföldön akár meg is lehet élni, számára egyelőre nem ez jelenti a fő bevételi forrást, hanem egy különleges elfoglaltságként van jelen az életében. Barbara számára Diana hercegnő megformálása nem csupán a külső hasonlóságról szól.

Hogy miként jött rá a hasonlóságra, hogyan kezdett ezzel híressé válni a megfelelő körökben, és milyen kapcsolat fűzi az elhunyt Diana hercegnőhöz, arról a Baon.hu-n olvashatnak többet, ahol további fotókat is láthatnak!